Мартемьянов: "Амур" обыграл "Барыс", находясь не в оптимальном состоянии

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Хоккеисты хабаровского "Амура" вышли на матч регулярного чемпионата КХЛ с астанинским "Барыса" не в оптимальном физическом состоянии, но смогли добиться победы благодаря запредельной самоотдаче и самоотверженности, заявил главный тренер дальневосточного клуба Андрей Мартемьянов.

"Амур" во вторник на своем льду обыграл "Барыс" со счетом 3:1 и прервал серию из трех поражений подряд в "регулярке".

"Сегодня была запредельная отдача, концентрация на матч. Физическое состояние не совсем в порядке было, плюс травмы, болезни. Сегодня в атаке кто мог – тот и вышел. Сыграли неплохо по заданию. То, что была запредельная самоотдача, самоотверженность у ребят – надо отдать должное", – сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте "Амура".

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев отметил, что у его команды есть проблемы с дисциплиной.

"Сыграли только первый период, потом дисциплина почему-то упала. От этого и пошли удаления, пошла игра только в нашей зоне. Старались достучаться, но не смогли. Без дисциплины ничего нельзя сделать. Сегодня игра была – кто кого перетерпит", – заявил Мамбеталиев.