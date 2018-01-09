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Минфин хочет ужесточить контроль за богатыми украинцами


Добавлено: 09 янв 2018 в 19:37, Категория: Украина
Минфин хочет ужесточить контроль за богатыми украинцами

Минфин Украины предложил обязать состоятельных физических лиц ежегодно подавать налоговую декларацию и определить критерии, по которым физлица будут считаться состоятельными.

Такой законопроект уже разработан Минфином. В нем отмечается, что к категории состоятельных лиц — плательщиков налога предлагается отнести граждан, являющихся владельцами крупных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют от и более 10% уставного капитала юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за предыдущий налоговый (отчетный) год в размере 10 и более млн евро.

Кроме того, состоятельными предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Помимо этого, Минфин предлагает обязать состоятельных граждан подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах, и установить повышенный уровень ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.



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Справка о доходах плательщика единого налога выдается в течение пятнадцати дней со дня получения заявления
Добавлено: 09 янв 2018 в 19:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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