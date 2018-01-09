МВД сократило штат ГИБДД и ДПС на 10 тысяч человек

Штат ГИБДД и ДПС сократили на десять тысяч сотрудников с 1 января. Об этом в пресс-центре МВД.

Как передает РИА Новости, указом президента от 31 декабря 2017 года штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года должна быть уменьшена на 10 тысяч единиц. По сокращение попали должности в подразделениях ГИБДД и ДПС, за исключением должностей, предназначенных для проведения экзаменов, выдачи водительских удостоверений, для совершения регистрационных действий.

В МВД подчеркнули, что эти организационно-штатные мероприятия, в первую очередь, «коснутся неукомплектованных должностей». Кроме того, собеседник агентства отметил, что сокращенные сотрудники ГАИ по желанию могут быть переведены на вакантные должности в других подразделениях МВД, где их опыт будет востребован.