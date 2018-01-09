Названы 10 самых красивых мужских лиц 2017 года

TC Candler составил рейтинг 100 самых красивых мужских лиц уходящего года.
Отбор проводят несколько сотен независимых экспертов.
10. Мариано ди Вайо — 28-летний дизайнер, Италия
9. Сехун — 23-летний актер, Южная Корея
8. Идрис Эльба — 45-летний актер, Великобритания.
7. Феликс Чельберг — 28-летний блогер, Швеция
6. Стэнли Вебер — 31-летний актер, Франция
5. Уильям Леви — 37-летний актер, Мексика
4. Джеймс Рид — 24-летний певец, Австралия
3. Арми Хаммер — 31-летний актер, США
2. Джейсон Момоа— 38-летний актер, США
1. Ким Тхэ Хен — 21-летний актер, Южная Корея
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