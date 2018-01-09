Названы расходы Путина на предвыборную кампанию

Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец.Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.Ранее ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Данные приведены по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных «Сбербанком», в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, тогда как расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230,46 рубля, сообщает Газета.ру.Ранее сообщалось, что ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты, заявившихся в порядке самовыдвижения.