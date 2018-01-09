Названы расходы Путина на предвыборную кампанию

Показать меню
Актуально
Конькобежцы из РФ стали вице-чемпионами Европы в командной гонке - 19:15 Конькобежцы из РФ стали вице-чемпионами Европы в командной гонке В иранских начальных школах запретили преподавать английский - 19:20 В иранских начальных школах запретили преподавать английский Ученые разрабатывают звукоотражающие бактерии - 19:23 Ученые разрабатывают звукоотражающие бактерии «Сеул – ад»: зловещее предсказание о Третьей мировой войне озвучил известный - 19:28 «Сеул – ад»: зловещее предсказание о Третьей мировой войне озвучил известный экстрасенс 9 января 2018 года - выходной или рабочий день в России? - 19:28 9 января 2018 года - выходной или рабочий день в России? Мужская сборная России осталась на четвертом месте в Кубке наций - 19:32 Мужская сборная России осталась на четвертом месте в Кубке наций "Вест Хэм" сыграл вничью с "Шрусбери Таун" в матче 3-го раунда Кубка Англии - 19:35 Кадыров призвал Европу выступить против «безумства США» - 19:36 Кадыров призвал Европу выступить против «безумства США» Под Смоленском из-за непогоды столкнулись 12 автомобилей - 19:36 Под Смоленском из-за непогоды столкнулись 12 автомобилей Игрокам "Лады" нельзя было удаляться в матче со СКА, считает Аболс - 19:37 Игрокам Конькобежка Фаткулина: "потеряла смысл спорта" - 19:39 Конькобежка Фаткулина: "Марсель" победил "Валансьен" в матче 1/32 финала Кубка Франции - 19:41 Соин: "Лада" ничего не смогла противопоставить бригаде большинства СКА - 19:43 Соин: Директор ЦРУ дал оценку деятельности Трампа на посту президента - 19:49 Директор ЦРУ дал оценку деятельности Трампа на посту президента В Украине 51 человек осужден по обвинению в преступлениях против нацбезопасности - 19:56 В Украине 51 человек осужден по обвинению в преступлениях против нацбезопасности Минутка ретро: как Мэрил Стрип впервые вышла на сцену "Золотого глобуса" - 19:56 Минутка ретро: как Мэрил Стрип впервые вышла на сцену ВАЖНО: боевики группировки «Черный Комитет» атаковали российский культурный - 19:58 ВАЖНО: боевики группировки «Черный Комитет» атаковали российский культурный центр в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)
» » Названы расходы Путина на предвыборную кампанию

Названы расходы Путина на предвыборную кампанию


Добавлено: 09 янв 2018 в 09:00, Категория: Политика
Названы расходы Путина на предвыборную кампанию

Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец.
 
Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.
 
Ранее ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Данные приведены по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных «Сбербанком», в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.
 
Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, тогда как расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230,46 рубля, сообщает Газета.ру.
 
Ранее сообщалось, что ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты, заявившихся в порядке самовыдвижения.













Материалы по теме:

От тысячи рублей до 400 миллионов: ЦИК огласил избирательные фонды кандидатов
ЦИК: Собчак собрала самую большую сумму денежных средств для предвыборной кампании
ЦИК разрешил Путину начать предвыборную кампанию
ЛДПР, КПРФ и СР полностью израсходовали средства своих избирательных фондов
Добавлено: 09 янв 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Иран пригрозил МАГАТЭ разрывом сотрудничества из-за США

Иран пригрозил МАГАТЭ разрывом сотрудничества из-за США

Лещенко: Порошенко списал норму из методичек Путина

Лещенко: Порошенко списал норму из методичек Путина

В Волгоградской области полицейские сняли на видео погоню со стрельбой за пьяным «гонщиком»

В Волгоградской области полицейские сняли на видео погоню со стрельбой за пьяным «гонщиком»

Нацисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру (ФОТО, ВИДЕО)

Нацисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...



Лента новостей
Акционеры Apple призвали компанию помочь детям избавиться от одержимости iPhone - 19:06 Акционеры Apple призвали компанию помочь детям избавиться от одержимости iPhoneКоалиция США не будет обсуждать атаку на российские объекты в Сирии - 19:00 Коалиция США не будет обсуждать атаку на российские объекты в СирииПушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойи - 19:00 Пушков: Отставка польских министров может снизить накал паранойиМакрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкции - 19:00 Макрон: Франция готова вместе с Китаем ввести против КНДР новые санкцииОколо 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопада - 19:00 Около 13 тысяч туристов застряли на швейцарском курорте из-за снегопадаВспышка гепатита в Николаеве: число заболевших увеличилось до 62 - 18:57 Вспышка гепатита в Николаеве: число заболевших увеличилось до 62У дочерей Петра Порошенко сегодня праздник - 18:56 У дочерей Петра Порошенко сегодня праздник"Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят" - ответ ВМФ России НАТО - 18:50 Анатолий Шарий. Когда посольство США требует расследования… - 18:49 Анатолий Шарий. Когда посольство США требует расследования…Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях электричества - 18:49 Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях электричестваСуд начал избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской - 18:49 Суд начал избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве НоздровскойВМС США объяснили цель визита эсминца «Карни» в Одессу - 18:42 ВМС США объяснили цель визита эсминца «Карни» в ОдессуРоскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении аккаунтов россиян - 18:42 Роскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении аккаунтов россиянСпецкомиссия согласилась с выводами Роскосмоса о причинах аварии блока «Фрегат» - 18:42 Спецкомиссия согласилась с выводами Роскосмоса о причинах аварии блока «Фрегат»
Последние новости
В ходе полевых выходов более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО отработают вождение и - 19:14 В ходе полевых выходов более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО отработают вождение и стрельбу из боевой техники Полк РХБ защиты в Ленинградской области в 2018 году получит крупную партию современной специальной - 19:14 Полк РХБ защиты в Ленинградской области в 2018 году получит крупную партию современной специальной техники Более 1,1 тыс. объектов инфраструктуры возведут в ЗВО в текущем году - 19:14 Более 1,1 тыс. объектов инфраструктуры возведут в ЗВО в текущем году В авиационных гарнизонах военно-транспортной авиации ВКС состоялись праздничные мероприятия - 19:14 В авиационных гарнизонах военно-транспортной авиации ВКС состоялись праздничные мероприятия Более 100 единиц новых образцов ВВТ получит ЗВО в 2018 году - 19:14 Более 100 единиц новых образцов ВВТ получит ЗВО в 2018 году Бывший футболист "Уигана" Гарсия скончался на 30-м году жизни от лейкемии - 19:09 Бывший футболист Забелинская стартует с Новолодской в мэдисоне на этапе Кубка мира в Минске - 19:09 Забелинская стартует с Новолодской в мэдисоне на этапе Кубка мира в Минске Ковпанец: велогонщик Перкинс пропустит этап КМ в Минске, но выступит в Берлине - 19:09 Ковпанец: велогонщик Перкинс пропустит этап КМ в Минске, но выступит в Берлине "Рубин" исключил из заявки Морица Бауэра - 19:09 СК проводит проверку по факту смерти чемпионки Кубка Европы по самбо Лаврентьевой - 19:09 СК проводит проверку по факту смерти чемпионки Кубка Европы по самбо Лаврентьевой ПФР объяснил отказы в страховой пенсии в 2017 году - 19:07 ПФР объяснил отказы в страховой пенсии в 2017 году Минприроды предложило ввести утилизационный сбор на пепельницы - 19:06 Минприроды предложило ввести утилизационный сбор на пепельницы Лучший бомбардир "Динамо Киев" может сменить команду - 19:06 Лучший бомбардир
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"