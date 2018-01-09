Очередной конфуз: Дональд Трамп забыл слова гимна США

Сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не знает слов национального гимна США. У этого факта есть подтверждение — смотрите видео ниже.Соответствующий видеоролик стал широко обсуждаться после того, как на него обратили внимание сотрудники тв-канала ABC News, которые выложили это видео в своем твиттере. На кадрах видно, как глава американского государства, присутствующий на университетском футбольном чемпионате в Атланте, бормочет что-то невнятное, когда звучит государственный гимн.Бормотание, которое доносится из уст лидера Америки, меньше всего напоминает слова гимна "Знамя, усыпанное звездами" — отмечают эксперты. По словам которых, Дональд Трамп, судя по всему, просто не знает слов гимна. Либо все-таки знает, но ему просто не до того. Что, кстати, не менее вероятно.Интересно, что не так давно Трамп раскритиковал футболистов, которые решили выразить протест против направленного на афроамериканцев полицейского произвола и отказались вставать во время исполнения гимна. Трамп, при этом, говорил, что гимн, как и другие государственные символы Соединенных Штатов, нужно уважать.