«Ответил как мужик!»: Глава Adidas ответил на угрозы из Киева по поводу работы в Крыму

Каспер Рорштед, глава концерна «Adidas», прокомментировал заявление Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, пригрозившего немецкой компании юридическим и политическим наказанием за работу на территории Крыма.

На это заявление Рорштед в интервью Deutsche Welle отметил, что Запад своими ограничительными мерами никак не наказывает Россию. Более того, Европа сама из-за санкций потеряла много рабочих мест, но политики замалчивают эти результаты своих деяний.

Глава «Adidas» добавил: он не призывает Брюссель снять санкции с Москвы, однако, как он считает, необходимо искать пути по улучшению отношений между Москвой и ЕС. Помимо этого, Рорштед подчеркнул, что в культурном плане россияне ближе к Европе, чем большинство других государств.

Что касается, предстоящего чемпионата мира по футболу, который организует в этом году Россия, Каспер Рорштед выразил уверенность, что мероприятие пройдёт удачно.

Он также подчеркнул, что полностью доверяет организаторским способностям россиян. При этом, глава «Adidas» рассказал, что на ум ему приходит много других стран, на которых он меньше бы надеялся в плане проведения столь крупного события. Русские уже доказали свой профессионализм, добавил топ-менеджер.

Когда разговор зашел про работу компании «Adidas» в Крыму, Рорштед дал четко понять, что угроз он не боится.

«Ну хоть один мужик ответил как мужик ! Умница!», - прокомментировала слова главы концерна «Adidas» одна из интернет-пользователей.