Патриарх Кирилл рассказал об угрозах развития цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном предрождественском интервью «России 1» наконец обозначил позицию Церкви по навязываемым нашему обществу Грефом и ему подобными технологиям электронной идентификации людей и прочей «цифровой экономике». И эта позиция принципиально отличается от мнения деятелей из правительства РФ, ЦБ, а равно членов обеих палат российского парламента, принявших перед Новым годом закон о биометрической идентификации (впрочем, насчет мнения у депутатов и сенаторов — это не более, чем фигура речи: в данном вопросе своего мнения нет практически ни у кого из нашей т.н. «элиты», но только послушное исполнение воли банкстеров и их заокеанских хозяев).

По словам Святейшего Патриарха,

Сигнал Патриарха явно дошел куда надо: несмотря на «блок», поставленный ранее в крупных СМИ на теме внедрения электронного концлагеря, фрагменты данного заявления были широко растиражированы не только «Россией 1», но и информагенствами и деловыми изданиями, включая такие, как «Ведомости» и «РБК». Это может означать, что во власти РФ наконец нашлись люди, которые, в условиях приближающихся выборов, поняли, что бездумное исполнение приказов заокеанского обкома, подрывающих суверенитет и доверие к власти значительной части населения, чревато очень неприятными последствиями, и что власть готова если не «откатить назад» ( как в случае с «Контингентом» ), то как минимум не настаивать на ускоренном внедрении «электронного концлагеря» или оставит верующим какие-то лазейки, как это уже было с ИНН и с УЭК.

Вторая хорошая новость состоит в том, что святейший Патриарх наконец сказал то, чего от него так долго ждали верующие. Это может означать, что Предстоятель Русской Церкви перестал надеяться на лояльность «либерального блока» и готов выступить против антихристанского деструктива, внедряемого правительством Дмитрия Медведева (в частности, социальным блоком во главе с Ольгой Голодец, с ее ювенальной юстицией, созданием рынка детей и попытками легализовать секспросвет с педерастией) и группировкой банкстеров во главе с главами ЦБ и Сбербанка, которые не только не дают развиваться производящему сегменту российской экономики, но и пытаются загнать всех россиян в электронное стойло, подменив собой государство.

Кстати, в сам день Рождества Христова Святейший Патриарх кинул камешек и в огород Ольги Голодец, которая собрала вокруг себя лоббистов внедрения антисемейных технологий, заявив что приходы РПЦ готовы воспитывать брошенных детей и отказников.

Возвращаясь к Рождественскому интервью Святейшего Патриарха, закончим еще одной цитатой:

http://katyusha.org/view?id=9194

