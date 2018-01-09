Почему либеральный эксперимент несостоятелен

Прочитав курс этносоциологии в Сербии, и ещё раз освежив основные этносоциологические модели, окончательно пришёл к выводу о невероятной живучести этностатического фактора, который присутствует в каждом народе и стремиться вернуть его к изначальному равновесию.

Фактор этностатики определяется в этносоциологии как результат стремления (этнокинетика) этнического начала, присутствующего в каждом народе, вернуться в статическое состояние устойчивой повторяемости некоего бытийного цикла, реализуемого в рамках того «жизненного мира», в котором всякий этнос существует изначально (см. Дугин А.Г. Этносоциология // М.: Академический проект, 2011). Эта невероятная живучесть и устойчивость этностатического фактора, который присутствует в каждом народе, является главной движущей силой социальной стабилизации и самовосстановления даже после самых тяжёлых социальных экспериментов и катаклизмов внешнего воздействия. Особенно фактор этностатики силён в том народе, который ещё не очень сильно заражён либеральной демократией и химерами гражданского общества, и который, в этой связи, стремится всё восстановить так, как было, вернуться на консервативные позиции, к традиционным моделям, к «жизненному миру» этнического пространства традиционного общества.

Таким образом, этническое начало, в той или иной степени сохраняющееся в любом народе, является своего рода ассимилирующей средой, адаптирующей и переваривающей любое социальное новшество или чужеродное воздействие в традиционные, или даже архаичные формы, максимально близкие к изначальным. Это в решающей степени относится и к любому традиционному народу или этносу любого постсоветского государства, который, во-первых, перетолковывает любые термины и концепты в своём ключе; во-вторых, сразу отбрасывает их, как не соответствующие социальным стереотипам, свойственным данной среде в том случае, если активное навязывание и постоянное воздействие со стороны либеральных, прозападных сетей прекращается или ослабевает.

Глядя на сербов, которые находятся под идеологической оккупацией либералов Запада, понимаешь, насколько в них – а они находятся в Европе – силён внутренний бессознательный мировоззренческий этностатический стержень народа, который стремится вернуться к своим традиционным основам.

Валерий Коровин