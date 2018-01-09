Порошенко похвалил полицию за расследование убийства Ноздровской

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководством Нацполиции заявил, что расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской свидетельствует о потенциале ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который имеет реформированная Национальная полиция… Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию», — сказал Порошенко.

По его словам, раскрытие убийства Ноздровской увеличит доверие к власти и Нацполиции.

«Наша встреча и является, в том числе, свидетельством очень серьезных доказательств, собранных представителями Национальной полиции совместно с представителями прокуратуры, и абсолютного отсутствия каких-либо компонентов политического пиара на этом резонансном деле», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Киевской области проходила церемония прощания с Ноздровской.

Фото: пресс-служба Порошенко