Порошенко прокомментировал поимку убийцы Ноздровской

Президент Украины Петр Порошенко похвалил Нацполицию за быстрое раскрытие убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

Так, на встрече с руководством Нацполиции глава государства отметил: «Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, которую имеет реформированная Национальная полиция. Раскрытие этого дела делает честь и сотрудникам Нацполиции, и следователям, которые были приобщены к этому делу. Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию»

Также, он подчеркнул, что убийство Ноздровской вызвало широкий резонанс и в украинском обществе, и на международном уровне.

Порошенко уточнил: «И быстрая реакция и эффективные действия в поиске и задержании подозреваемого является знаком качества работы Национальной полиции»

Кроме того, он добавил, что правоохранители должны раскрыть и другие резонансные дела. При этом он упомянул убийство журналиста Павла Шеремета.