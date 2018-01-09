Порошенко впервые прокомментировал убийство Ноздровской

Руководство Нацполиции доложило президенту Петру Порошенко о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он поблагодарил правоохранителей "за блестящую работу" и отметил, что такое быстрое раскрытие "свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который имеет реформирована Национальная полиция".По его мнению, раскрытие этого преступления "увеличивает доверие к власти и доверие к Национальной полиции".Также Порошенко отметил, что его встреча с руководством полиции свидетельствует об "очень серьезных доказательствах", которые были собраны правоохранителями.По его словам, подобная "эффективность" должна быть продемонстрирована и в других резонансных делах."Вы помните очень болезненную дело Павла Шеремета и мы также не должны снимать ее с контроля и делать все возможное, чтобы убийцы не избежали ответственности", - сказал президент.Первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что Нацполиция собрала "сильные и обоснованные доказательства" относительно участия подозреваемого в убийстве Ноздровской.Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.