Причины болей в области живота

Болезненное ощущение в животе может появиться даже после любимого шоколадного напитка. Боль может быть ноющей, распирающей, но она всегда приносит дискомфорт и мешает нормально работать и отдыхать. Рассмотрим самые частые причины возникновений этого неприятного состояния.ГастроэнтеритВ народе его еще называют «желудочным гриппом».Причиной возникновения является вирусная инфекция. Расстройство желудка и кишечника приводит к постоянным посещениям туалетной комнаты. Зачастую человек сам провоцирует появление расстройств, если не следит за чистотой рук и не придерживается норм гигиены во время приготовления пищи.Симптомы: на фоне головных и мышечных болей, характерных для вирусного заболевания, появляются приступы желудочных спазмов. Это состояние сопровождается субфебрильной температурой, тошнотой и диареей.Помощь: при данном заболевании лучше не перегружать себя физической работой, пить больше жидкости и соблюдать легкую диету. Если у вас появиться желание поесть, то старайтесь обходиться поджаренным хлебом, сухарями, фруктами. При непрекращающейся диарее в течение суток, которая может привести к обезвоживанию организма, необходима срочная консультация специалиста. Не забудьте обратить внимание на такие симптомы, как: скачки температуры, присутствие крови в рвотных массах. В таких случаях приходиться лечить развившиеся бактериальные инфекции.Непереносимость молочного сахараЗначительная часть населения (почти 65%) испытывают болезненные ощущения разной степени после употребления молочных продуктов. Это вызвано тем, что у них недостаточное количество фермента лактазы, отвечающей за переваривание сахара из молока (лактозы). Первые симптомы начинают проявляться у детей в переходном возрасте.Симптомы: после того как ты полакомился мороженым или выпил молочный коктейль появляются желудочные спазмы, живот вздувается и каждый час из-за поноса бегаешь в туалет.Помощь: из рациона нужно исключить все молочные продукты, способные спровоцировать вышеописанное состояние. Но если вы любитель мороженого и сладостей из молока, то постарайтесь путем экспериментов определить то небольшое количество продуктов, которое способен переварить ваш организм. Можно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы сдать анализы на уровень лактазы. Если он понижен, то врач назначит вам ферменты в необходимой дозе.Желчекаменная болезньПри данном заболевании в желчном пузыре появляются твердые образования. Чаще болезнь встречается у женщин и связана она с большим потреблением жирной пищи, приводящей к высокому уровню холестерина в крови.Симптомы: в правом подреберье появляется чувство дискомфорта или боли, которая может проецироваться в плечо или область спины. Такие болевые приступы чаще возникают ночью и сопровождаются рвотой или тошнотой.Помощь: быстро проходящий дискомфорт не требует визита к врачу. Он может быть вызван нарушением питания. Если боль приобретает сильный характер и держится неделями, сопровождается рвотой, обязательно посетите гастроэнтеролога, чтобы не запустить состояние.ЗапорПричиной такой неприятности может стать совокупность различных факторов. Этому способствует малоактивный образ жизни, недостаточное содержание клетчатки в рационе, изменение привычного питания из-за переезда, прием препаратов, снижающих уровень соляной кислоты.Симптомы: кишечник вздувается, появляются болезненные ощущения внизу живота, позывы на дефекацию слабые и не дают результатов.Помощь: необходимо постепенно ввести в пищу достаточное количество клетчатки. Увеличить в рационе потребление каш, сырых фруктов с кожурой. Если боли не прекращаются, и вы так и не можете регулярно освобождать кишечник естественным способом, то обратитесь за помощью к врачу. Может быть, причиной запора служит воспалительный процесс в кишечнике.Язвенная болезньЗаболевание вызвано образованием ранок на слизистой желудка или кишечника. Причиной возникновения могут послужить лекарственные средства. К примеру, обыкновенный аспирин. В стрессовых ситуациях ранка может увеличиваться, вплоть до довольно крупного дефекта эпителиального слоя.Симптомы: боль носит характер жжения и локализуется глубоко в животе. Может усиливаться после еды. Появляется изжога, снижается аппетит, человек теряет вес, в стуле может определяться кровь.Помощь: для начала исключите из рациона острую и пряную пищу, откажитесь от кофе и алкогольных напитков. Это поможет снизить кислотность желудочного сока. Не принимайте обезболивающие вещества без назначения врача. Если состояние не улучшается и в стуле появляется кровь, то незамедлительно обращайтесь к специалисту.Глютеновая энтеропатияВызывается неприятием организма растительного белка, содержащегося в злаковых культурах.Симптомы: многие пациенты отмечают вздутие кишечника, появление болевых ощущений после приема в пищу злаковых продуктов. Но чаще проявляется другая симптоматика, которая не ассоциируется с пищеварительным трактом. Ломят суставы и кости, возникает онемение конечностей, появляются высыпания на кожных покровах, развивается депрессивное состояние, развивается состояние хронической усталости.Помощь: нужно обратиться к врачу, который поможет выявить наличие глютеновой болезни. Если анализ подтвердит заболевание, то придется соблюдать строгую диету с отказом от продуктов, содержащих глютен.Болезнь раздраженного кишечникаНа фоне затяжных болей в области ЖКТ периодически возникают расстройства кишечника. Это происходит из-за нарушения нервной проводимости от центральной нервной системы к органам ЖКТ или из-за необычного строения кишечника.Симптомы: у пациентов наблюдается повышенное газообразование, наличие спазмированных участков в животе. Одни люди страдают диарей, другие – мучаются запорами. У третьей категории больных эти состояния чередуются.Помощь: в данном случае нужна квалифицированная консультация, чтобы исключить серьезные осложнения, такие как онкозаболевание или воспалительный процесс. Только грамотный гастроэнтеролог составит схему правильного питания, назначит лекарственные антиспастические препараты, способные облегчить состояние больного.ПанкреатитВоспаленная поджелудочная железа причиняет человеку боль в области живота. Причиной воспаления может послужить наличие желчекаменной болезни и увлечение алкогольными напитками.Симптомы: отдающая в спину резкая боль, которая обычно локализуется в районе желудка. После еды болевой синдром усиливается. При надавливании на поджелудочную железу появляется болезненность и чувство дискомфорта. Характерны тошнота и рвота.Помощь: если это хронический панкреатит, симптоматика может пройти сама собой. При сильных болевых ощущениях потребуется немедленная госпитализация и медикаментозное лечение.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезньДля заболевания характерна изжога, появляющаяся из-за заброса в пищевод желудочного сока. Соляная кислота и ферменты разъедают слизистую оболочку пищевода. Причинами могут послужить избыточный вес, прием спазмолитиков, наличие язвенной болезни.Симптомы: за грудиной появляется чувство жжения. Остальная симптоматика характерна для многих нарушений ЖКТ: чувство тошноты, больно глотать, запах изо рта и т.д.Помощь: исключить продукты, которые провоцируют изжогу – все острое, жаренное и жирное. Нормализовать вес. По рецепту врача начать прием антацидных препаратов, снижающих кислотность. Если все это в течение месяца не приведет к желаемому результату, то гастроэнтеролог может предложить другое лечение или хирургическое вмешательство.ДивертикулитЭто воспаление кишечника с образованием на его стенках характерных мешковидных выпячиваний. Этому заболеванию подвержены люди после сорока лет, страдающие избыточным весом и употребляющие продукты с низким содержанием клетчатки.Симптомы: боли локализуются внизу живота в левой части. Воспалительный процесс приводит к повышению температуры, появляется тошнота, рвота и запоры.Помощь: здесь поможет только грамотное обследование на рентген аппарате, УЗИ и томографе. Если заболевание не запущено, то достаточно будет медикаментозного лечения и состояние покоя. В тяжелом случае необходима операция.АппендицитВоспаление рудиментарного отростка толстой кишки.Симптомы: внизу живота с правой стороны появляется тупая боль, которая усиливается. При передвижении или кашле боль становиться сильнее. Живот вздувается, тошнит и хочется рвать.Помощь: своевременный звонок в скорую помощь предотвратит разрыв аппендикса и перитонит, который приводит к летальному исходу. В этом случае поможет только хирургическое вмешательство.АденокарциномаЭто самый распространенный рак желудка. Редко, когда при этом онкозаболевании проявляется боль.Симптомы: симптоматика характерна для язвенной болезни: чувство тошноты, метеоризм, иногда боль в области желудка, отсутствие аппетита. Если происходит потеря веса, не прекращается усталость, в стуле обнаруживается примесь крови и человек часто рвет, то нужно задуматься о наличии аденокарциномы.Помощь: если все вышеперечисленные симптомы продолжаются более 15 дней, то необходимо обследование на фиброгастроскопию. Лечение будет назначаться в зависимости от тяжести заболевания и вида рака.