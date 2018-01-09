Прогноз о политической ситуации в России и мире на 2018 год от специалиста в области китайской эзотерики

Специалист в области китайской эзотерики Ирина Деникина сделала прогноз на 2018 год. Астролог рассказала о развитии ситуации вокруг Сирии, положении дел в США и Евросоюзе, а также о внутриполитических событиях в России и предстоящих выборах президента РФ.

2018 год по китайскому гороскопу – год Земляной Собаки. По словам астролога, стихия земли предполагает, что нас ожидает стабильный и консервативный период, способствующий накоплениям, а не тратам. Россия в 2018 году определится со своим финансово-экономическим стилем. Народ адаптируется к тем условиям, в которых он сейчас находится, а власти прислушаются к народу и дадут послабление в правовом поле.

Относительно выборов президента России, Деникина считает, что гороскоп Владимира Путина указывает на его возможность остаться на этом посту. Главное — это его собственное желание.

США и Россия стоят в одном астрологическом доме, что благоприятно для них обоих. В США произойдут изменения в финансовом секторе. Евросоюз одинаково будет заинтересован и в России, и в Америке. Сирию ждет долгий период восстановления. Несмотря на прекращение активных боевых действий, там возможны локальные очаговые конфликты.