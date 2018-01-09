Пушков: США теряют влияние в Азии

США утрачивают свое влияние в Азии и уступают его Китаю. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter сенатор заявил, что пока администрация президента США Дональда Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, Китай готов там строить военную базу. По его мнению, американское влияние в Азиатском регионе снижается на глазах.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон приостанавливает финансовую помощь по вопросам безопасности Исламабаду. По ее словам, такая мера принята в связи с недостаточными мерами пакистанских властей в борьбе с террористами.