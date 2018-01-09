Реформы от правительства: что ждет украинцев в 2018 году

В 2018 году Кабинет Министров Украины планирует продолжить активно заниматься реформами медицины, образования и таможни. Об этом рассказал член правительства Александр Саенко.Он отметил, что важные изменения готовятся по реформированию работы украинской таможни. В частности, планируется закупка специального оборудования, которое будет анализировать грузы в автоматическом режиме. Такой шаг существенно поможет в борьбе с контрабандой, подчеркнул Саенко.Кроме того правительством уже предложена реформа профессионально-технического образования, а также запланировано поднятие социальных стандартов для учителей.