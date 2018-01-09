Ситуация на КПВВ: На всех блокпостах очереди на въезд и выезд

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 40/50;

КПВВ «Марьинка» — 40/80;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/45;

КПВВ «Гнутово» — 50/30.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 30,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7280 человек и 830 транспортных средств;

«Марьинка» — 8400 человек и 1505 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5715 человек и 1085 транспортных средств;

«Гнутово» — 2960 человек и 705 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6100 человек