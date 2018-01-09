СМИ: Минобороны РФ заменит Windows на российскую ОС

Министерство обороны РФ решило отказаться от продукции Microsoft. Служебные компьютеры переведут на отечественную операционную систему Astra Linux.

Как сообщает газета «Известия», Минобороны остановилось на расширенной версии операционной системы Astra Linux Special Edition, куда входит пакет с офисными программами. Следующим этапом станет установка российской ОС на служебные планшеты и смартфоны.

Заместитель директора компании-разработчика «РусБИТех» Дмитрий Донской сообщил, что одной из особенностей Astra Linux Special Edition является уникальная система защиты данных. Также система полностью совместима с современными компьютерами российского производства.