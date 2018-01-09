СМИ назвали зарплату украинского чиновника, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

Экс-помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов, который обвиняют в работе на российские спецслужбы, заработал более двухсот тысяч гривен за прошедший год.По имеющимся данным, заработная плата Ежова, который трудился переводчиком у Владимира Гройсмана, составила 204 396,28 грн.Данную информацию подтвердили и в Кабинете Министров.Напомним, Станислав Ежов был задержан сотрудниками Службы Безопасности Украины 20 декабря 2017 года. Его называют агентом спецслужб Российской Федерации. После громкого ареста в Кабмине подчеркнули, что должность господина Ежова не предусматривала доступа к государственной тайне.