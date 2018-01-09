«Состояние полуживое»: На Светлодарской дуге серьезно ранен командир боевиков

Вчера «третья сила» «наказала» боевиков «ДНР» на Светлодарской дуге за провокации ВСУ, что обернулось для оккупантов серьезными потерями.

Известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин сообщил, что в результате обстрела позиций «ДНР» несколько боевиков оказались в медучреждениях. Как выяснилось, среди них и командир одного из минометных подразделений «республики». Мысягин добавил, что тот получил очень серьезные повреждения: «Состояние у него сейчас „уже полуживое“, но воевать он уже вряд ли вернется. Отвоевался».

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