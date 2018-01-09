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Спасибо ЕС: в России заговорили о возможном избавлении от крючка ВТО


Добавлено: 09 янв 2018 в 08:57, Категория: Политика
Спасибо ЕС: в России заговорили о возможном избавлении от крючка ВТО

Как всегда, пытаясь нас наказать, Европа оказывает нам услугу. Попытка чиновников ВТО взыскать с России 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины может привести к гораздо более значительным и позитивным для нашей экономики последствиям, чем все их санкции и публикация компромата на наших олигархов вместе взятые. В Совете Федерации наконец-то заговорили о том, чтобы исправить предательское и неумное решение наших компрадоров 2012 года о вступлении России в ВТО. Точнее, о том что нынешний иск может стать поводом для ограничения российского присутствия в этой глобальной организации.
Как заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников, «в случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью».
История началась с того, что после введения всех санкций против РФ , Евросоюз заявил, что Россия не исполняет рекомендации и решение панели арбитров ВТО, и он намерен взыскать с России 1,39 миллиарда евро. По их словам именно столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году. Более того, там же заявили, что будут ежегодно увеличивать эту сумму на 15 процентов, если Россия не выполнит свои обязательства.
Пока либеральные экономисты рвут последние волосы на своих лысинах и посыпают их пеплом, давайте посмотрим что мы потеряем, если выйдем из ВТО.
Как известно, идеология ВТО - это "свободная торговля": якобы, только открыв себя мировому рынку, можно развить свою экономику и промышленность. Это утверждение не имеет под собой какой-либо научной основы. Например, корейский экономист Чхан Ха Джун опубликовал в 2003 году книгу «Kicking Away the Ladder. Development strategy in historical perspective», где исследует этот вопрос и приходит к выводу, что богатые страны в тот период, когда их экономика только развивалась, сами использовали меры протекционизма — например, Великобритания и США. Следовательно, утверждение, что богатые страны смогли развить свои промышленность и экономику, используя рецепты свободной торговли, — просто миф. Этот миф используется богатыми странами («странами центра» в соответствии с терминологией И. Валлерстайна и С. Амина), чтобы предотвратить индустриализацию в бедных странах.
Вопреки слогану «ВТО уничтожает бедность» («WTO eliminate the poverty») бедность в странах, которые вошли в ВТО, выросла. Доля развивающихся стран в мировой торговле — несмотря на обещания перед вхождением в ВТО — не только не выросла, но в некоторых случаях и упала (по данным доклада организации ООН, UNCTAD Report 2002).
В августе 2012 Россия вступила в ВТО. Как утверждали либералы, при вступлении в ВТО России, страну ждала «колоссальная» выгода от вступления. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития и заведующий кафедрой торговой политики в Высшей школе экономики Максим Медведков, а тогда еще и главный переговорщик по ВТО обещал, что вступление России в ВТО будет иметь позитивный эффект для российских потребителей: «Если говорить конкретно, снизятся цены на лекарства, снизятся цены на большую группу товаров повседневного спроса. На лекарства они снизятся потому, что мы снижаем пошлины в рамках переговорного процесса на те фармацевтические изделия, медицинские товары, которые в России не производятся. То же самое произойдет с электротехникой, которая в России не производится, со многими другими товарами. То есть жизнь в стране станет просто дешевле в силу того, что рынок будет конкурентен».
Сегодня слова этого "младшего брата" нашего премьера звучат как анекдот. Более того, ущерб для экономики страны, по подсчетам экспертов Московского экономического форума, на март 2014 года уже превысил 1 трлн руб. В свое время ВТО требовала от России ограничить производство гидроэнергии, потому что она получается «слишком дешевой» и с запрограммированным успехом конкурирует на европейском рынке (Россия поставляет в Европу и электричество тоже, пусть и в небольшом объеме). Медведков даже извинялся, что сибирские реки такие мощные, отчего и энергия дешевая.
Впрочем, тогда от ВТО была и конкретная выгода, как для экспортеров металлургии и удобрений, так и для банков, которые могли брать дешевые кредиты на Западе. Выгодно было и тем, кто имеет капиталы за рубежом. ВТО делали инвестиции на Западе более легальными. На все это закончилось в 2014 году, с момента начала санкционной войны. В конце июля того года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Санкции коснулись ограничения доступа к капиталу, а также рынка торговли оружием, поставок в Россию технологий и оборудования для нефте- и газодобычи. То есть страны - члены ВТО сделали то, что противоречит принципам этой всемирной организации. «Сейчас то, что мы видим в связи с односторонними рестрикциями, введенными США, Евросоюзом и некоторыми другими странами, однозначно нарушает международные нормы (в том числе, в целом ряде случаев нормы ВТО). Продекларированные концептуальные подходы западных коллег к развитию международного экономического сотрудничества — уважение рыночных принципов, добросовестная конкуренция», — заявил тогда глава российского МИД Сергей Лавров.
Впрочем, никто этого и не скрывал, а Обама чуть не каждое второе свое выступление начинал с рассказов о порванной в клочья экономике России. Однако в нашей экономической "элите" вера в то, что ВТО спасет Россию от санкций, была так велика, что в марте 2014 Медведков доказывал: организация не допустит ограничений для целых секторов промышленности. Арест счетов физлиц ВТО не регулируется, и такие санкции можно вводить и в обход ВТО, говорил он. Но то, что касается торговли, невозможно ограничить.
Ему вторили и многочисленные эксперты, целыми днями рассказывая, что санкции – это ненадолго, Запад одумается, скоро их снимут, и мы заживем как при бабушке. Однако, время шло, санкции только добавляли и подобных сказок становилось все меньше.
И вот, ЕС собственноручно решил добить своих сторонников среди системных либералов-чиновников и, как им думалось, больно укусить Россию, как говорят бандиты, «поставив ее на счетчик».
Что же, бурные овации — шесть лет неуемной работы наших «западников» и глоаблистов идут коту под хвост - а независимое сельское хозяйство и постепенное возрождение собственной промышленности становятся явью — в Совете Федерации заговорили о выходе из ВТО.
Надо отметить и другие старания Европейского союза в борьбе за российский суверенитет. Так ранее они все-таки добились того, что Россия прекратила членство в ПАСЕ и перестала финансировать целую кучу русофобских организаций и НКО, а также столько любимый навальными и алексеевыми Европейский суд по правам человека.
В итоге, в ПАСЕ довольно быстро осознали всю убыточность русофобии, равно как и потерю столь важного для наших левозащитников и оппозиционеров инструмента, и подняли вой — Россия вернись, мы снимем санкции, но поезд ушел.
Теперь вот ВТО. Теперь главное, что европейцы не сбавляли градус накала и потребовали еще больше – тогда их точно пошлют подальше, поставив требования о выплате ВТО в ряд с выплатами Прибалтике и Украине за «советскую оккупацию». Еще бы убедить западников выставить нашему правительству подобные миллиардные счета еще за продвижение ювенальной юстиции вместе с педерастией -- глядишь, и в семейной политике бы что-то сдвинулось в позитивную сторону...



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Добавлено: 09 янв 2018 в 08:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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