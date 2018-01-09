Стало известно, сколько будет стоить самый дешевый автомобиль в Украине (ФОТО)

Наверняка многие помнят, что ранее самый дешевый автомобиль в Украине стоил 2,7-3,5 тысячи долларов. Речь идет о моделях ЗАЗ – Таврия и Славута. Но они уже давно не выпускаются, и с тех пор, как украинские бюджетники покинули конвейер, рынок утратил по-настоящему доступные и народные машины.Однако, в скором времени ситуация может измениться – на отечественный рынок выходит Bajaj Qute. Считается, что это самый дешевый автомобиль, который смог стать не просто альтернативой TATA Nano, а обошел своего конкурента по успешности.По информации AUTO-Consulting, индийский сверхдешевый автомобиль уже проходит сертификацию в Украине. Хотя, если честно, назвать его автомобиль можно с большой натяжкой. Да, у него есть крыша, четыре двери и столько же колес, но фактически перед нами квадроцикл.Характеристики соответствующие – 1-цилиндровый бензиновый мотор, 13 с половиной лошадиных сил, а максимальная скорость ограничена на отметке в 70 километров в час. С другой стороны, учитывая ограничение скорости в городах с 1 января 2018 года в Украине до 50 км/ч, больше и не особо надо, если ездить по правилам, конечно. Также отметим, что машина весит всего 400 кг, а в качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая секвентальная КПП.Предполагается, что Bajaj Qute в Украине будет стоить в пределах 120-150 тысяч гривен. К слову, он позволяет сэкономить не только на этапе покупки, но и в процессе эксплуатации, ведь заявленный расход авто равен 3 литрам на 100 км пути.А вот с багажником беда – максимум для ведра яблок и парочки банок консервации, ведь его объем равен 44 литрам. Зато можно поставить багажник на крыше.Еще один нюанс — безопасность. В случае ДТП шансы выжить есть, но на чудо надеяться не стоит. В краш-тестах Euro NCAP Bajaj Qute заработал всего 1 звезду.