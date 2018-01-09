Стало известно, сколько украинцы заплатили за командировки депутатов в 2017 году

Прошлый год оказался украинским депутатам богатым на путешествия. Так, стоимость их командировок в целом составила 8 млн грн. Именно во столько обошелся украинским налогоплательщикам непосильный труд депутатов за рубежом.В прошлом году двери в Европу бел открыты не только простым украинцам. 93 депутата ВРУ воспользовались возможностью отправиться в командировку. За эти поездки платило государство.Так, всего в прошлом году украинские народные избранники налетали на 8 млн грн налогоплательщиков. Из них 219 тыс. грн ушло на поездки главы парламента Андрея Парубия. Он успел побывать в США, Японии, Польши, Грузии, Италии, Латвии и Турции. Еще 227 тыс. гривен компенсации пошло для первого заместителя спикера Ирины Геращенко.Глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев напутешествовал на 524 тыс. грн. Заместитель фракции БПП Алексей Гончаренко - на 155 тыс. грн.Сыну президента, депутату Алексей Порошенко, компенсировали скромные 51,2 тыс. грн. Представитель фракции БПП отбывал командировки в Бангладеш. Между тем депутатам из Народного фронта Леониду Емцу и Георгию Логвинского компенсировали 454 тыс. грн и 307 тыс. грн соответственно.Депутат «Батькивщины» Сергей Власенко и заместитель главы фракции Сергей Соболев получили 388 тыс. грн и 394 тыс. грн компенсации. Дорогие командировки также были у депутата из «Самопомощи» Сергея Кираля - 366 тыс. грн.