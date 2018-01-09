Сутки в зоне АТО: ранения получили трое бойцов ВСУ

В зоне АТО за сутки вследствие вражеских обстрелов ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

«Темная половина прошлых суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксирован ни один обстрел. Зато до того российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие», — сказано в сообщении.

На Луганском направлении более четырех часов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении боевики стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов — возле Талаковки.

Боевики также активизировались возле Новотроицкого.