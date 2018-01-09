Убийство Ноздровской: подозреваемый арестован на 2 месяца

Вышгородский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ноздровской Юрию Россошанскому в виде 2-х месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

«Применить к подозреваемому Россошанского Юрия Викторовича… меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении Киевский следственный изолятор Министерства юстиции Украины на срок 60 суток», — зачитал вердикт судья.

Соответствующим решением суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Сторона защиты вправе обжаловать решение суда в течение 5 суток.