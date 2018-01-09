Ученые выяснили, что Ибупрофен «убивает» сперматозоиды

Препарат ибупрофен может нанести непоправимый вред здоровью мужчин. К такому выводу пришла команда датских специалистов. Они провели исследование, доказавшее, что чрезмерное употребление обезболивающего этого типа вызывает гормональные изменения. А они, в свою очередь, приводят к 50-процентному снижению общего количества сперматозоидов.

Испытуемые на протяжении шести недель ежедневно получали по 600 мг ибупрофена, При том, что максимальная безопасная суточная доза препарата составляет 3200 мг.

Тем не менее уже спустя две недели у участников, принимавших ибупрофен, наблюдалось повышение уровней лютеинизирующего гормона, необходимого для нормальной работы репродуктивной системы. В результате организм резко снижает выработку тестостерона, что приводит к бесплодию.