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В аннексированном Крыму признались в снижении числа туристов


Добавлено: 09 янв 2018 в 21:00, Категория: Украина
В аннексированном Крыму признались в снижении числа туристов

В 2017 в аннексированном Крыму отдохнули 5 395 000 туристов, что на 3,2% ниже уровня 2016 года.

В «Минкурортов» полуострова сообщили, что из общего числа прибывших отдыхающих за январь-декабрь 2017 года 43% - прибыло авиатранспортом; 42% - паромной переправой; 15% - прибыло другими видами транспорта.

Также, там добавили: «Больше всего туристов отдохнули в 2017 году на Южном берегу Крыма — 45,3% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма -21,3%; на Восточном побережье Крыма -18,6%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) -14,8%».



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Добавлено: 09 янв 2018 в 21:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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