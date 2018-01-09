В аннексированном Крыму признались в снижении числа туристов

В 2017 в аннексированном Крыму отдохнули 5 395 000 туристов, что на 3,2% ниже уровня 2016 года.

В «Минкурортов» полуострова сообщили, что из общего числа прибывших отдыхающих за январь-декабрь 2017 года 43% - прибыло авиатранспортом; 42% - паромной переправой; 15% - прибыло другими видами транспорта.

Также, там добавили: «Больше всего туристов отдохнули в 2017 году на Южном берегу Крыма — 45,3% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма -21,3%; на Восточном побережье Крыма -18,6%; в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) -14,8%».