В BellingCat сообщили о получении Украиной летального оружия от США

Спецподразделение «Азов», входящее в состав Нацгвардии Украины, имеет на линии фронта в Донбассе оружие, произведенное в США.

Ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер сообщил: «Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон Азов уже имеет изготовленное в США летальное вооружение».

При этом он анонсировал выход статьи с подробностями о наличии у «Азова» американского оружия, заявив, что речь может идти о гранатометах, произведенных в США.