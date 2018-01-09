В ГПСУ заявили о провокациях со стороны России из-за биометрии

Россия отвечает провокационными действиями на внедрение Украиной биометрического контроля.

Первый зампредседателя Госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил: «Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины».

При этом отметил, что пограничники ожидают еще больше провокаций со стороны России, в связи с чем пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Он добавил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи граждан России.