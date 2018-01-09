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» » В Лас-Вегасе нашли мертвой звезду порнофильмов

В Лас-Вегасе нашли мертвой звезду порнофильмов


Добавлено: 09 янв 2018 в 20:17, Категория: Украина

В Лас-Вегасе нашли мертвой американскую порноактрису Оливию Нову.

Отмечается, что девушке на момент смерти было двадцать лет. При этом, что стало причиной внезапной кончины актрисы, правоохранительные органы пока еще устанавливают.

Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что «шокированы внезапной смертью» актриса.

По информации, девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года. Среди студий, с которыми она сотрудничала, значатся Naughty America, Brazzers, Digital Sin и другие.


Фото:
В Лас-Вегасе нашли мертвой звезду порнофильмов


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Добавлено: 09 янв 2018 в 20:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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