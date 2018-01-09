В Минфине придумали, как увеличить выплаты добросовестным чиновникам.

Министерство финансов РФ подготовило проект постановления правительства, в котором говорится о порядке сокращения и премирования федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Основной идеей проекта является мотивация госслужащих на добросовестное выполнение своих обязанностей.

Согласно проекту, штат федеральных госслужащих будет сокращен, за счёт чего увеличат бюджетные ассигнования на дополнительное материальное стимулирование действующих работников.

На данный момент проект находится на стадии рассмотрения. В течение месяца текст проекта будет рассмотрен комиссией по административной реформе, после чего вернётся на рассмотрение в Министерство финансов РФ.