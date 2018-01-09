В ОРЛО «отжимают» у предпринимателей авто и спецтехнику с украинскими номерами

В оккупированном Перевальске боевики «МВД ЛНР» «отжало» автомобили и спецтехнику у местных предпринимателей.

Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что поводом стало отсутствие «регистрации» по правилам «ЛНР». Эксперты добавили: «В частности, по адресу: г. Перевальск, ул. Дзержинского, 24, на территории автобазы, принадлежащей ООО „Торговый дом“ боевиками обнаружены и изъяты автотранспортные средства „без регистрационных документов“ — с украинскими номерами (ЛАЗ г/н ВВ 08–12 ВТ, ПАЗ г/н ВВ 37–66 ВВ, ПАЗ ВВ 38–43 СВ, КрАЗ г/н ВВ 52–41 АТ, ЗИЛ г/н ВВ 11–53 ВО, ГАЗ 66 г/н ВВ 24–87 АА, погрузчик JCB 56 г/н 01–23 ВВ, 2 КрАЗа бетономешалки г/н ВI 73–56 ВВ и ВI 91–76 ВВ, 4 а/м „Волга“ г/н ВВ 10–59 АЕ, ВВ 10–60 АЕ, ВВ 10–53 АЕ, ВВ 10–62 АЕ и 3 а/м „Волга“ без г/н».

Помимо этого, в карьере, расположенном на территории поселка Бугаевка Перевальского районана обнаружены и изъяты экскаватор JCB желтого цвета на гусеничном ходу, дробилка камня «Premiertrak», голубого цвета, которые принадлежат ООО «Донкуб».