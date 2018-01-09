В полиции раскрыли новые подробности резонансного убийства в Киеве

Полиция полностью воссоздала маршрут Ноздровской перед ее убийством - к расследованию дела привлекли 300 человек. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.Национальная полиция полностью воспроизвела маршрут юриста Ирины Ноздровской: от места работы в Киеве и до станции метро "Героев Днепра"."На сегодняшний день мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.