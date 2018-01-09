В Польше большая перезагрузка: отправлен в отставку глава Минобороны

Глава Министерства обороны Польши Антони Мачаревич отправлен в отставку.

При чем стало это известно вовремя торжественной церемонии смены состава правительства, которая прошла в президентском дворце в столице.

Как сообщает агентство Рен-ТВ, на мероприятии присутствовал глава государства Анджей Дуда, а вот бывшего теперь уже министра обороны на церемонии не было. Сказано, что Мачаревич покинул президентский дворец за несколько минут до начала торжественной церемонии.

Правительство Польши сейчас возглавляет Матеуш Моравецкий. Он сменил на этом посту Беату Шидло.

Антони Мачаревич «прославился» частыми антироссийскими высказываниями, в том числе в части катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент, его супруга и еще несколько десятков польских политиков.