В прокуратуре Грузии надеются, что Саакашвили экстрадируют на родину

Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в государстве предстанут перед судом, однако в случае с экс-президентом страны и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили экстрадиция зависит от украинских властей.Об этом заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.«Главная прокуратура Грузии сделает всё для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины, и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», - отметил Гогадзе.Ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы.