В результате аномальных морозов, наблюдающихся в последние несколько недель на восточном побережье США, частично замерз Атлантический океан.

В сеть выложили видео, на котором видны глыбы льда на берегу и скованная льдом поверхность океана. В комментариях пользователи не могут поверить, что видео действительно сделано в штате Массачусетс (США), а не в Гренландии.

Отмечается, что жертвами сильных морозов уже стали более десятка людей. В 5 штатах объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, а людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Embedded video for В США замерз Атлантический океан: появилось уникальное видео

Embedded video for В США замерз Атлантический океан: появилось уникальное видео

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