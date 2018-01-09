В Виннице полиция открыла огонь, чтобы остановить нарушителя

В Виннице патрульные полицейские с погоней и стрельбой задержали водителя, нарушившего ПДД.

Полиция сообщила, что водитель автомобиля BMW проигнорировал сигнал об остановке и попытался оторваться. Он не реагировал на неоднократные требования остановиться. После предупреждения о применении огнестрельного оружия полицейские дважды выстрелили по колесам авто.

По информации, после вынужденной остановки водитель и трое пассажиров пытались бежать, однако их задержали. Выяснилось, что 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в его крови почти в восемь раз превышал допустимую норму — 1,34 промилле.

Теперь водителю грозит до двух лет лишения свободы за сопротивление работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

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