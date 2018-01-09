Южная и Северная Корея начали первые переговоры

На границе КНДР и Южной Кореи 9 января начались первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом. Об этом сообщает Reuters.

«Диалог пройдет хорошо. Сегодня Северная и Южная Корея будут вести разговор с позиций серьезности и искренности», — заявил возглавляющий делегацию КНДР Ри Сон Гвон.

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн также выразил оптимизм.

«Наши переговоры начались после того, как Северная и Южная Кореи долгое время были разобщены, но я считаю, что первый шаг — это половина дела», — сказал он.

Как отмечает агентство, за встречей внимательно следят мировые лидеры, ожидая от нее хотя бы минимального снижения напряженности на Корейском полуострове.