Западные СМИ: украинские политики не поддерживают реальные реформы в стране

Ни правящие действующая украинская власть, ни оппозиция, не занимаются проведением реальных реформ в Украине. Об этом пишет авторитетное американское издание Washington Post.Свою позицию WP подкрепляет примером давления на антикоррупционные структуры страны. Так, в конце 2017 года политики приближенные к президенту Украины предприняли меры по подавлению антикоррупционных сил, что вылилось в отстранение от должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады и попытку сместить руководителя НАБУ.Washington Post пишет, что в случае, когда международные организации пытаются помочь правительству той или иной страны одолеть коррупцию, они оказывают политическую поддержку либо реформаторам от действующей власти, либо оппозиционерам, которые готовы браться за реализацию серьезных антикоррупционных реформ. Проблема в том, добавляют американские журналисты, что в Украине реальными реформами не хочет заниматься ни власть, ни ее оппоненты.Кроме того Washington Post отмечает, что традиционными методами побороть коррупцию и сдвинуть с места реформы в Украине - практически невыполнимая задача.