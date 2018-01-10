Рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича отложили до 17 января 2018 года.Согласно сообщению, рассмотрение дела было перенесено Оболонским районным судом Киева в связи с тем, что адвокаты Януковича не явились на заседание суда. При этом пресс-секретарь суда Инна Свинаренко отметила, что адвокаты еще 29 декабря 2017 года заявили об уходе в отпуск.Свинаренко отметила, что защита Януковича также намерена посетить другие страны для сбора доказательств в пользу невиновности подзащитного. С другой стороны, прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что защита срывает судебный процесс своей неявкой на рассмотрение дела.