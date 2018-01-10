Батальон «Азов» скрыл информацию о гранатометах США (ФОТО)

Пресс-служба батальона "Азов" удалила со своего сайта материалы о пристрелке бойцами подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер."С http://Azov.press утром удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у "Азова" они были", - написал Толер.Ранее Digital Forensic Research Lab опубликовала доказательства того, что полк "Азов", по крайней мере в течение некоторого времени, располагал гранатометами американского производства PSRL-1.Ведущим доказательством при этом выступили сообщение на сайте самого полка "Азов" и сайте его пресс-службы.Одно из сообщений заявляло, что в июле бойцы "Азова" прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое - проинформировал, что гранатометы прошли пристрелку в полку "Азов".В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие в полку "Азов" гранатометов PSRL.Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".Оружие будет предоставлена для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украины.Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.Ранее сообщалось, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн долл. США.