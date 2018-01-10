Бен Аффлек воссоединился со своей бывшей супругой

Несмотря на развод, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер продолжают проводить время вместе. Экс-супруги сохранили дружеские отношения ради своих троих детей. На днях звездные родители организовали праздник по случаю дня рождения младшей дочери Серафины, которой исполнилось 9 лет. О том, как же прошло торжество, инсайдеры сообщили только сегодня.В субботу вечером Дженнифер организовала дома небольшую вечеринку по случаю дня рождения Серафины. Бен приехал на своем мотоцикле и был первым гостем. Он был в отличном расположении духа.По словам источника, все члены семьи сначала наелись гамбургеров, а потом отправились в книжный магазин. За день до празднования дня рождения Серафины Бена Аффлека видели в компании его девушки Линдсей Шукус в обувном магазине.Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей. После расставания с женой актер закрутил роман с продюсером Линдсей Шукус.