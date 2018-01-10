Британский красавец: в Лондоне выставили на продажу самый редкий автомобиль Jaguar (ФОТО)

В Лондоне на продажу выставлено очень редкое купе Jaguar XJR-15 1991 года. Суперкар Ягуар выпустили в количестве 27 штук стоимостью почти миллион долларов каждая.Впрочем, сейчас купить Jaguar XJR-15 предлагают за вдвое меньшие деньги – 500 тыс. долларов. И это несмотря на пробег менее 1000 км.Купе Ягуар создано на базе гоночного спортпрототипа Jaguar XJR-9, который в 1988 году триумфовал в Ле-Мане. Этот автомобиль гораздо более экстремальный, чем знаменитый Jaguar XJ220.У авто легкий карбоновый кузов и алюминиевое шасси, поэтому масса составляет всего 1050 кг. Это при том, что перед нами «роскошная» версия с кондиционером и кожаным салоном.