Бюджетная новинка от Renault: снимки нового кроссовера появились в Сети

Компания Renault готовится представить концепт нового субкомпактного кроссовера на моторшоу Auto Expo 2018. Автосалон пройдет в Индии в феврале этого года, а пока в Сети появились первые изображения французской новинки.

Известно, что в основу нового кроссовера ляжет платформа CMF-A, в настоящее время успешно применяемая на Renault Kwid. Габариты концептуального паркетника также сопоставимы с Kwid, однако новинка будет несколько длиннее. Предполагается, что кроссовер поступит не только на рынок Индии, но и в другие страны.

Серийное производство новинки начнется примерно через полтора года. Название и другие подробности о новом кроссовере пока неизвестны.