Черная лысая свинья шокировала жителей Донецка

Жители Донецка увидели, как из одного популярного бара сбежала большая черная свинья. Об этом пишет местная жительница Евгения Карпачева в соцсетях.

Свинья была замечена 8 января днем на Комсомольском проспекте в центре города.

«Стою я на улице, вижу, что-то большое, лохматое и черное идет вдоль дома. Сначала не поняла — явно не собака. Подошла посмотреть, оказалось, по проспекту идет черная свинья. Кто-то бросил ей вафельные стаканчики, и она начала их есть», — написала Евгения.

Она также добавила, что животное убежало из бара «У свиньи», который находится неподалеку.

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