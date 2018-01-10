Чей Крым? — Украина признала политическое банкротство ООН 

Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Андрей Козенко прокомментировал «Русской Весне» намерение Киева регулярно вносить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по Крыму. Соответствующие планы были озвучены постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко.

По словам депутата, подобные заявления — не что иное, как подтверждение того, что в возвращение Крыма не верят даже в руководстве страны, а всё, что говорится украинскими властями о Крыме, — лишь политические манипуляции и лицемерие.

«Заявляя о готовности подать 50 и даже 100 резолюций с требованием вернуть Крым, Киев не только расписывается в собственной беспомощности и бесполезности подобных кляуз. Фактически официальный Киев впервые публично признал политическое банкротство ООН», — сказал Андрей Козенко.

Он подчеркнул, что принимаемые Генассамблеей ООН решения, в том числе откровенно антироссийские резолюции по Крыму, не несут ни политических, ни юридических последствий.

«Несостоятельность Организации Объединённых Наций — давно уже ни для кого не секрет. Однако в том, что так откровенно и прямолинейно об заявил именно украинский дипломат, мы видим еще и демонстрацию абсолютного непрофессионализма и авантюризма украинской власти», — отметил Козенко.

Также депутат Госдумы напомнил, что решение о российском статусе Крыма принято жителями полуострова на референдуме и не подлежит пересмотру ни при каких обстоятельствах.

*запрещенная в РФ экстремистская организация