ЦИК одобрил только двух самовыдвиженцев в президенты

Центральная избирательная комиссия России подвела итоги приема документов на предвыборную регистрацию у кандидатов-самовыдвиженцев (сам прием завершился 7 января, а результаты были обнародованы сегодня). Прошли всего два претендента на участие в президентских выборах — действующий глава государства Владимир Путин и заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, в настоящее время являющийся депутатам Костромской областной думы, передает ТАСС.

Глава оренбургского отделения политической партии «Парнас» Сергей Столпак получил отказ в регистрации группы избирателей, которые его выдвинули, из-за отсутствия «необходимых документов» (имеется в виду список уполномоченных представителей группы избирателей и нотариально заверенный протокол регистрации ее членов).

IT-специалист из Челябинска Виктор Черепнин, также пытавшийся зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца, не выполнил «предусмотренные законом требования» к регистрации и документам. В частности, на собрании инициативной группы по выдвижению Черепнина присутствовали только 34 человека (необходимо по меньшей мере 500 избирателей), в поданном им ходатайстве о регистрации этой группы содержались сведения всего лишь о двух людях, а в пакете документов отсутствовали нотариально удостоверенный протокол регистрации членов группы и сведения о крупных расходах и собственности.

Центризбирком также отказал оренбургскому пенсионеру Владимиру Кузнецову, основателю общественного движения «Дети СССР» Тристану Присягину, а также руководителю московского Центра поддержки воспитания, развития творчества, образования и спорта для детей сирот, детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву. Эти трое самовыдвиженцев подали документы в ЦИК в последний возможный день — 7 января.

Кузнецов и Присягин не выполнили норму по численности избирателей на собрании инициативной группы — первый собрал только 24 человека, а второй — 137 (причем протокол собрания в его случае не был заверен нотариусом). Пугачев сообщил ЦИКу о проведении своего собрания менее чем за пять дней (это требуемый правилами минимальный срок) и не указал в ходатайстве о регистрации группы адреса и места работы ее участников.

В общей сложности, только 15 самовыдвиженцев дошли до этапа подачи документов в Центризбирком, хотя изначально уведомления о намерениях это сделать поступали от 46 претендентов. Семи из них ЦИК отказал ранее, а группу в поддержку предпринимателя Александра Чухлебова сначала зарегистрировал, но потом аннулировал регистрацию, узнав, что у кандидата есть вид на жительство в Финляндии.