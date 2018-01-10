ЦИК отказался допустить на выборы президента пять самовыдвиженцев

Тема: Президентские выборы — 2018

Центризбирком на заседании в среду отказал в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку пяти самовыдвиженцев, передаёт ТАСС.

Таким образом, в качестве самовыдвиженцев кампанию продолжат только дейсвующий Президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов.

Отказы получили Владимир Кузнецов, пенсионер из Оренбурга, Сергей Столпак, основатель общественного движения «Дети СССР» Тристан Присягин, житель Челябинской области Виктор Черепнин и глава Центра поддержки воспитания, развития творчества, образования и спорта для детей-сирот «Сотвори добро» Василий Пугачёв.

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Все они подали документы в ЦИК в последний день регистрации самовыдвиженцев 7 января.

По закону в собрании группы избирателей должны принять не менее 500 человек. В собраниях в поддержку Кузнецова, Присягина и Черепнина приняло участие 24, 137 и 34 человека соответственно.

Кроме того, протоколы собраний в поддержку Присягина и Черепнина не были заверены нотариусом.

Пугачёв уведомил ЦИК о проведении собрания в свою поддержку менее чем за пять дней, как того требует закон.

Столпак не представил в Комиссию заверенный протокол регистрации членов группы избирателей.

Всего документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, изначально уведомляли Комиссию о проведении собраний избирателей 46 человек.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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