«Дебальцево офигевает». Тяжелые обстрелы на Светлодарской дуге

На Дебальцевско-Светлодарском плацдарме вечером сегодня, 10 января, продолжаются достаточно мощные обстрелы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

«#св дуга громко», — пишут комментаторы.

«Все, праздники закончились, можно начинать? Стреляют», — возмущены местные жители.

При этом наиболее сильные обстрелы слышит временно оккупированное Дебальцево. «18.15 «Дебальцево офигиваем», — писали пользователи.

Также обстрелы слышит временно оккупированный Углегорск. «Норм так гупает. в углике сегодня стремно», — написал местный житель.

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