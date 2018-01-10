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Дело Саакашвили: политик отказался дать образец голоса для экспертизы


Добавлено: 10 янв 2018 в 11:15, Категория: Украина
Дело Саакашвили: политик отказался дать образец голоса для экспертизы

Михаил Саакашвили отказался предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с беглым бизнесменом Курченко. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Он никоим образом не содействует объективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть, этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос — его, разговор был», — заявил прокурор.

По словам Енина, детективы расследуют финансирование акций протеста в поддержку Саакашвили.



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Добавлено: 10 янв 2018 в 11:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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